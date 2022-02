Olieklodders op stranden opgeruimd, morgen opnieuw controle

Het opruimen begon al maandagnamiddag, toen de eerste vervuiling op onze stranden werd vastgesteld. Kilometerslang hebben de mensen van de Dienst Openbaar Domein, de Civiele bescherming en de Brandweer toen al de vloedlijn afgewandeld om de olieklodders op te ruimen. Een taak die ze vanmorgen vanaf negen uur opnieuw opgenomen hebben. Ze moeten daarbij ook rekening houden met de getijden. Het heeft weinig zin om het strand te sweepen wanneer het vloed aan het worden is. Vanmorgen om half zeven was het hoogtij in Oostende. (Lees verder onder de foto)

Toxische heavy fuel

45 mensen zijn deze voormiddag in de weer tussen Vosseslag (bij De Haan) en Middelkerke, waar de olieklodders aangespoeld zijn. Het Belgisch Mathematisch Model heeft staalnames genomen van de olie. Het gaat om heavy fuel, een teerachtig toxisch petroleumderivaat, veel dikker dan diesel. Heavy fuel wordt nog steeds opgewarmd en dan als vloeibare materie gebruikt in scheepsmotoren omdat het veel goedkoper is dan andere brandstof.

Het vogelopvangcentrum heeft tot nu toe enkel weet van één binnengebrachte vogel die besmeurd geraakt was. Maar verschillende mensen ondervonden wel hinder. De heavy fuel is kleverig. Ze kan aan de schoenen blijven hangen, en wanneer de stof in contact komt met de huid, kan ze irriterend werken.

Omwille van de kleine hoeveelheden verse oliesubstantie die op de stranden ligt worden wandelaars (met honden) aangeraden om de stranden niet te betreden. Zo kan verspreiding van de olie op de dijken maximaal vermeden worden.

De oorzaak van deze vervuiling is nog steeds niet bekend.