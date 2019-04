Oldtimers vragen regeling voor lage-emissiezones

In onze provincie hebben zondagochtend ongeveer 600 oldtimers geprotesteerd tegen de uiteenlopende regels in lage-emissiezones. De eigenaars dringen aan op één regeling die in de verschillende steden geldig zou zijn.

In totaal reden 600 oldtimers zondagochtend van Lichtervelde naar het B-park in Brugge. "We zijn erg tevreden met de opkomst, die twee tot drie keer hoger is dan verwacht", aldus organisator Matthijs Moeyaert.

De aanwezigen wilden hun bezorgdheid uiten over de toekomst van de oldtimer, die ze door de lage-emissiezones in het gedrang zien komen. In Antwerpen mogen wagens van minstens 40 jaar oud bijvoorbeeld binnen met een dagpas van 35 euro. De eigenaars van de oldtimers zien meer heil in de Brusselse regeling. "Daar mogen oldtimers ouder dan 30 jaar gratis binnen. Dat is eigenlijk ook de regeling die we overal zouden willen. Je mag niet vergeten dat oldtimers toch slechts heel beperkt rijden, hoogstens 2.000 tot 3.000 kilometer per jaar", legt Moeyaert uit.

Dit weekend werden ook in de andere Vlaamse provincies gelijkaardige protestacties georganiseerd. Volgens de organisatie zullen in totaal ruim 1.500 oldtimers deelgenomen hebben.