OKAN-klas in Koksijde verwacht snel nieuwe leerlingen

Met de komst van asielzoekers naar het opvangcentrum in Koksijde verwachten ze ook weer leerlingen in de OKAN-klas. Mogelijk moet die zelfs uitbreiden.

Een OKAN-klas is een klas voor anderstalige leerlingen, waar ze vooral een taalbad Nederlands ondergaan. In Nieuwpoort is er zo’n klas, in het Sint-Bernarduscollege. In het verleden volgden jongeren uit het asielcentrum daar les. Dat zal nu allicht niet anders zijn, al weten ze daar nog maar sinds vorige week dat er wellicht opnieuw leerlingen aankomen.

Spreiding?

Vandaag worden de eerste mensen verwacht in Koksijde, dan zal ook snel duidelijk zijn hoeveel jongeren straks naar het Sint-Bernarduscollege trekken. Op Radio 2 liet de directeur ook de mogelijkheid open om te gaan spreiden met het college in Veurne.