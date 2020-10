OH Leuven te sterk voor Knokke in de beker, Mercier scoort fraai

In de vijfde ronde van de beker van België voetbal is FC Knokke (1ste nationale) uitgeschakeld. Het verloor met 0-2 van OH Leuven uit de hoogste klasse.

2 jaar geleden slaagde Knokke er nog in om te stunten door Standard uit te schakelen in de beker, maar dat lukte nu dus niet. Voor Leuven scoorde Xavier Mercier met een fraaie vrije trap in de eerste helft, in de slotfase zette Duplus de eindstand op het bord. FC Knokke ging strijdend ten onder.

Bekijk hier de knappe vrije trap van Xavier Mercier: