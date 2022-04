Onze talkshow Offside sluit vanavond om 21 en om 23 uur een heilig sportief weekend af. Gasten Johan Museeuw en ex-renner Zico Waeytens blikken terug op een zinderende Parijs-Roubaix. Waeytens staat na een carrièreswitch vrijdag ook voor het eerst in de boksring.

Zico Waeytens stapte in 2020 over van het profwielrennen naar het boksen. Vrijdag vecht hij zijn eerste kamp in het Ledegems Boksgala. Twee spraakmakende figuren schuiven dus aan voor een ongetwijfeld boeiend gesprek.