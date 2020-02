Officieel: derde weekend op rij sprake van storm

Op de meetpaal Westhinder is zondagochtend 9 beaufort gemeten. We spreken nu officieel van een Belgische storm. Dat laat KMI-meteoroloog David Dehenauw weten op Twitter.

Het stormweer was aangekondigd. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft zaterdagavond het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.

Zonet 9 Bft gemeten op meetpaal Westhinder. Het is nu officieel een Belgische storm. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 23, 2020

Gaan carnavalstoeten door?

Welke impact de storm zal hebben op de geplande carnavalsstoeten in de provincie is nog niet helemaal duidelijk. In Knokke-Heist gaat het carnaval door, maar start de stoet een half uur later, om 14u30. Gullegem zit straks samen met de burgemeester. In het slechtste geval wordt het parcours ingekort, klinkt het daar. In Blankenberge wordt om 12 uur overlegd met de veiligheidsdiensten, in Zwevezele gebeurt dat om 11u.

Deze namiddag trekt de carnavalstoet door het centrum van #Zwevezele.

Hou rekening met de aangepaste verkeersmaatregelen: https://t.co/xxmzie6mSX pic.twitter.com/KCuu6irNkl — PZ Regio Tielt (@pzregiotielt) February 23, 2020

De carnavalsstoet in Heist aan zee gaat door. Vertrek om 14u30. #heistviertcarnaval — Bert De Brabandere (@DeBrabandere) February 23, 2020

Ellen?

Een naam voor de storm, zoals Ciara en Dennis afgelopen weekends, is er nog niet. Die naam wordt gekozen door het eerste land dat code oranje aan de storm geeft.

Ik wijs er even op dat de naam Ellen tot nu nog steeds niet toegewezen is aan een storm. De UK Met Office geeft code geel, net als het KMI (dat sowieso uit een andere namenlijst kiest). Het eerste land dat oranje geeft voor wind kiest de naam uit de haar toegekende namenlijst. — David Dehenauw (@DDehenauw) February 22, 2020

