Officiële opening bedrijvenzone Haandeput in Meulebeke

De eerst plannen voor de KMO-zone zorgden tien jaar geleden voor forse tegenwind van omwonenden. Aanvankelijk moesten zeven woningen wijken, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet. Nu is er ook een groene buffer aangelegd. De Haandeput is de stek van 26 kleinere en grotere bedrijven. Zondag zetten die allemaal hun deuren open. Momenteel loopt een procedure voor een bijkomende uitbreiding van nog eens maximum 5 hectare.

"Ik denk dat we in 2010 aan het rechte eind hadden. Er was geen ruimte meer om uit te breiden naar andere industriezones. We hebben beslist om onze ondernemers in eigen gemeente te houden. Het heeft wat voeten in de aarde gehad , met protesten en bezwaren. Maar het is bevestigd, binnen het jaar waren alle percelen ingevuld" vertelt burgemeester Dirk Verwilst.

