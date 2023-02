Officiële klacht tegen vandalisme in Jan Breydel

Vandalen brachten de boodschap 9K aan in de middencirkel van de grasmat – een verwijzing naar de postcode van Gent. Ook op andere plaatsen in het stadion werd er graffiti gespoten. Club dient nu klacht in en de voetbalcel van de politie Brugge onderzoekt de zaak. Camerabeelden moeten duidelijkheid brengen.

Bekijk ook: