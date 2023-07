Oeselgem & Wakken: lokale gedichten over sterrenkindjes op begraafplaatsen

Gisteren kregen drie gedichten van plaatselijke kunstenaars een plekje op de begraafplaatsen van Oeselgem en Wakken. De secuur neergepende woorden gaan over het thema ‘sterrenkinderen’. In het najaar volgen nog lokale kunstwerken voor op de sterrenweides.

Lokale dichters

Dichter Gilbert Van Gampelaere die onder het pseudoniem Beritos werkt, schreef het treffende gedicht ‘Sterretjes’ over de stilgeboren kindjes als sterren. Zijn werk siert nu een van de muren op de begraafplaats in Oeselgem. In het pakkende ‘Mijn lief klein kindje’ van Hervé Maes spreekt een moeder haar sterrenkindje rechtstreeks aan. Ze vertelt over haar ervaringen en gemis. Marie-Jeanne Deman schreef ‘Sterretjes aan de hemel’, een gedicht dat onder woorden brengt dat een sterrenweide kan ervaren worden als trieste plek, maar ook als een plaats om te koesteren, die verbindt. Beide gedichten kan je vinden op de begraafplaats van Wakken.



Oproep kunstwerk

In januari lanceerde het lokaal bestuur een oproep aan alle Dentergemnaren om een idee in te dienen voor een passend monument op de sterrenweides of kinderbegraafplaatsen. Daarop werden 6 voorstellen ingestuurd. Momenteel bekijkt het gemeentebestuur hoe alle kunstwerken praktisch kunnen uitgewerkt worden.