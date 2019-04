Oerei CWRM wordt deel van nieuwe installatie

Het grote oerei van de landartinstallatie "Coming World" van kunstenaar Koen Vanmechelen heeft een permanente plaats gekregen in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper.

Het oerei, dat in het midden van de installatie stond in de zone van het niemandsland, is vanmiddag met een grote kraan verplaatst naar een groene zone langs de oprit naar de parking. Daar zal het een deel worden van een nieuw kunstwerk van Koen Vanmechelen. Dat kunstwerk wordt een permanent aandenken aan de expo ‘600.000 beeldjes – 600.000 namen’.

Nieuwe installatie

Door de grote belangstelling werd er besloten om een nieuw kunstwerk te installeren. De kunstenaar tekende hiervoor een nieuw ontwerp uit. Centraal staat opnieuw het grote ei waaruit de beeldjes rollen. Met deze permanente en gelijknamige installatie willen de provincie en Koen Vanmechelen de slachtoffers een definitieve plaats geven in onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst.

ComingWorldRememberMe’ was het beeldende kunstproject binnen GoneWest, het culturele programma van de provincie West-Vlaanderen voor de herdenking van WOI.

