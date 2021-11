In Blankenberge staan enkele verlichtingspalen in het midden van een pas vernieuwd fietspad. Een absurd beeld.

Op het fietspad in de Hugo Verrieststraat staan enkele verlichtingspalen pal in het midden van een fietspad dat nog maar net heraangelegd is. Tegelijkertijd moest er nieuwe straatverlichting komen. Maar volgens het stadsbestuur loopt dat fout bij Fluvius. De netbeheerder belooft nu om de palen nog deze week op eigen kosten op de juiste plaats te zetten, en het fietspad te herstellen. Later zal Fluvius de beloofde nieuwe palen met LED-verlichting plaatsen.