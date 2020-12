Oekraïner verliest beide benen bij arbeidsongeval in Zeebrugge

Bij een arbeidsongeval in de haven van Zeebrugge heeft een Oekraïense man dinsdagmiddag levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.

Het slachtoffer verloor beide benen toen hij tussen een vrachtwagen en een pletwals belandde.

Tussen pletwals en vrachtwagen

Het ongeval gebeurde rond 13 uur op de kaai bij C.RO Ports in de haven van Zeebrugge. De Oekraïner moest er voor een transportfirma een pletwals komen ophalen. Die pletwals was eerder met een schip vanuit China naar Zeebrugge gebracht. Het slachtoffer zou de machine met een vrachtwagen naar een klant in Zwitserland brengen.

Bij het laden kwam het slachtoffer echter tussen de pletwals en de vrachtwagen terecht. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens het arbeidsauditoraat verloor hij bij het arbeidsongeval zijn beide benen.

Het arbeidsauditoraat stuurde de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Daarnaast werd ook een technisch deskundige aangesteld.