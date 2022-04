Oekraïne is ook thema op zevende editie van The Crystal Ship

Internationale artiesten zijn volop bezig met het aanbrengen van nieuwe muurschilderingen op gevels in Oostende. Ook de oorlog in Oekraïne is voor hen een inspiratiebron.

Met de zevende editie van het Oostendse street art-festival The Crystal Ship groeit de collectie van het ‘openluchtmuseum' aan tot 72 kunstwerken. Twaalf Internationale artiesten zijn tussen 28 maart en 9 april op verschillende locaties in de stad opnieuw aan de slag gaan om voor-, zij- en achtergevels te voorzien van kleur en vorm. Voor de eerste keer wordt er ook een plastisch kunstwerk geplaatst. In de waterpartij voor het Kursaal komt een sculptuur van de Litouwse Egle Zvirblyte.

Eén van de artiesten is Maya Hayuk, een Amerikaanse met Oekraïense roots. Dat verwerkt ze in haar kunstwerk. Ook de vallende vredesduif van Broken Fingaz verwijst naar de oorlog in Oekraïne.