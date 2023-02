Oekraïense vluchtelingen herdenken inval in hun land op de markt van Brugge

Precies een jaar geleden vielen Russische troepen Oekraïne binnen. En de start van de oorlog is op verschillende plaatsen herdacht, ook bij ons op de markt in Brugge.

200 Oekraïense vluchtelingen die het afgelopen jaar in Brugge zijn terechtgekomen, stonden stil bij de slachtoffers van de oorlog, en daar zijn vaak ook gesneuvelde familieleden bij. Ophelia: "Toen de oorlog begon waren we allemaal bang en in shock. We konden het zelfs niet geloven. Hoe is het mogelijk in de twintigste eeuw dat iemand binnenvalt en burgers doodt en kinderen en bejaarden."

Maar ondanks de pijn, klonk er in Brugge vandaag ook heel wat moed. Intussen is voor veel vluchtelingen Brugge hun tweede thuisstad geworden. Svïltana Misina: "Bedankt stad Brugge. Van de eerste dag van de oorlog wappert hier onze Oekraïense vlag. Wij hebben veel steun hier."