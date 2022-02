Oekraïense gemeenschap bij ons volgt Russische inval op de voet

De Oekraïense gemeenschap in onze provincie volgt de Russische inval in hun thuisland op de voet. Ook de Kortrijkse Yrina: haar moeder woont er nog, maar ze is nu net in Kortrijk.

Yrina Zbrozhek woont al twintig jaar in ons land, maar ze is eigenlijk van Oekraïne. Vanmorgen was het vreselijk ontwaken, bij het nieuws dat Rusland haar thuisland was binnengevallen.

"Ik kan het nu al wat kalmer vertellen, maar deze ochtend was het verschrikkelijk," zegt ze. "Als je beelden ziet uit Odessa met het geluid van explosies, dan weet je dat het is begonnen. De luchthaven is er getroffen. Ik heb ook met een vriendin gebeld daar en daar zagen ze ook rook.



De moeder van Yrina woont nog in Oekraïne, maar nu is ze nog in Kortrijk op bezoek. Haar andere familie is wel in Oekraïne. De onrust rond de separatistische regio's duurt al acht jaar, ze maakten zich dus eerst geen al te grote zorgen, maar nu is het des te meer schrikken.

