Oefencomplex Defensie weg uit Ryckevelde?

Kamerlid Jasper Pillen wil onderzoeken of het oefencentrum van defensie in Ryckevelde bij Brugge nog op zijn plaats is de komende jaren. In dit belangrijke oefencomplex worden militairen getraind op brandbestrijding.

Ryckevelde en heeft een lange militaire geschiedenis: zo is de vroegere schietstand in het bos nog steeds gemakkelijk te herkennen. Wat verderop ligt, in het midden van het bos, het Damage Control Center (DCC). In dit belangrijke oefencomplex worden militairen getraind op brandbestrijding. Er zijn specifieke opleidingen voor bv. luchthavenbrandweerploegen maar ook algemene opleidingen voor bijvoorbeeld varend personeel.

Onder vuur

Ryckevelde is de laatste jaren een bijzonder populair deel geworden van de Brugse groene long. De laatste tijd zijn er dan ook steeds vaker opmerkingen en vragen over de activiteiten van het DCC. Zo is er door het creëren van brand uiteraard vaak zware rookontwikkeling.

Vergunning

“Ik heb de Minister van Defensie een parlementaire vraag gesteld over het gebruik van de site. Daaruit blijkt dat het DCC gemiddeld één op de drie dagen per jaar wordt gebruikt. Dat toont opnieuw aan dat dit complex van zeer groot belang is voor onze militairen. Maar de Minister antwoordde ook dat de actuele vergunning loopt tot april 2025. Ik doe dan ook de oproep, aan Defensie en aan de Minister, om tegen dan een duurzame oplossing te vinden voor de toekomst. In 4 jaar is veel mogelijk. Ik ga dit in de Kamercommissie Defensie verder opvolgen” aldus kamerlid Jasper Pillen. Een verhuis naar de nieuwe Navy Academy in Oostende of het oefencomplex van de hulpdiensten in Zedelgem zijn enkele te onderzoeken pistes.