Odette laat spoor van vernieling achter aan de kust

De storm Odette is vannacht, maar ook nog in de loop van de dag flink tekeer gegaan in onze provincie. Bij de eerste officiële najaarsstorm die over onze provincie waaide, moest de brandweer alles samen meer dan 1.200 keer uitrukken.

Bij momenten waaide Odette over de kust met windstoten tot 145 km per uur. Op het strand sneuvelden verschillende strandcabines. De eigenaars van de cabines hebben in principe tot half oktober de tijd om hun cabine af te breken, maar sommigen lieten zich verleiden door de mooie nazomer en stelden de afbraak uit. Al was dat buiten Odette gerekend: de storm maakte brandhout van verschillende cabines.

Losgeslagen ponton

Ook in de Blankenbergse jachthaven was het alle hens aan dek. Zo’n twintig pleziervaartuigen dreigden deze nacht op drift slaan nadat een ponton met verschillende boten losgeslagen was. Dankzij de tussenkomst van de Blankenbergse Vrijwillige Zeereddingsdienst werd een ravage vermeden, maar toch liepen er enkele boten flink wat schade op.

“Een van de zwaarste stormen”

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust maakt een stand van zaken op: “Ik denk dat het toch een van de zwaarste stormen van de laatste jaren is qua windsterkte. Ik denk dat we geluk hebben dat Odette niet gepaard gaat met springtij, want anders zou de schade een stuk erger kunnen zijn”, vertelt Steve Timmermans van MDK.