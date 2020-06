OCMW Brugge investeert 1,5 miljoen euro extra in sociaal beleid

Opvallend: daarbij ook nieuwe doelgroepen zoals kleine zelfstandigen, mensen uit de horeca en studenten. De stad zal dit en volgend jaar 1,5 miljoen euro extra investeren op sociaal vlak. Het OCMW wil met een zogenaamd relanceplan anticiperen op een ontslaggolf en een moeilijk najaar. Pablo Annys Schepen van sociale zaken Brugge: "We zien inderdaad toch een aantal doelgroepen die nieuw zijn: ik denk aan kleine zelfstandigen die info vragen of studenten die geen studentenjob kunnen doen. Ook mensen uit de horeca en winkels."

Een relanceplan moet Brugge voorbereiden op een ontslaggolf en een zwaar najaar. Zo komen er wijkteams om hulp dichter bij de mensen te brengen. Het OCMW wil daarnaast ook het sociaal aanbod versterken. "Een voorbeeldje is dat we de schoolachterstand bij kinderen die in kansarme gezinnen opgroeien, aanpakken. We gaan een brugfiguur sneller in dienst laten treden en we voorzien ook bijkomende middelen voor laptops of internettoegang. We gaan via zomerkampen de educatie achterstand inhalen."

Ook zal het OCMW mensen onder de armoedegrens meer financieel weerbaar maken met een Brugs menswaardig inkomen. Dat is een aanvullende steun. "Je kan in aanmerking komen als je werkloos bent of in economische werkloosheid zit. Als je bijvoorbeeld op 70 procent van je inkomen zit en een aantal vaste kosten hebt die zeer hoog liggen. Ook mensen met een leefloon of inkomensgarantie komen in aanmerking."