OC Cirkant en Vivendo openen 'Huis 4' in Aartrijke

Zaterdagnamiddag openden OC Cirkant, een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel, en Vivendo 'Huis 4 ' in Aartrijke. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en voorzitter van Vivendo Dirk De fauw woonden de feestelijkheden bij.

In 2019 startte de bouw van 'Huis 4' dat gericht is op bewoners met een GES-problematiek en zware medische noden. Binnenkort kunnen de bewoners hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. In de afgelopen jaren werden al 3 nieuwe 'huizen' gebouwd die telken plaats bieden aan zo'n 30-tal bewoners.

Wat speciaal is aan 'Huis 4' is dat OC Cirkant voor dit project de handen in elkaar heeft geslaan met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. Op het verdiep van 'Huis 4' werden 10 zorgflats voorzien voor mensen van Vivendo. OC Cirkant biedt zo ook hun diensten (was, maaltijden, verpleegkundige hulp, ...) aan aan de bewoners van de zorgflats indien zij dat wensen.

In de toekomst willen OC Cirkant en Vivendo deze samenwerking graag verder zetten om tot een echte zorgsite uit te groeien. Binnenkort start de bouw van een nieuw centraal gebouw, waarna het oude gebouw definitief zal verdwijnen. Op die grond zal Vivendo dan serviceflats en sociale woningen zetten.