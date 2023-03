'Oavelgems' gebundeld in nieuw dialectenboek

'Onpetjuistig' en 'kurtewogen', ofwel 'hobbelig' en 'kruiwagen' in het Avelgemse dialect. De woorden zitten gebundeld in een nieuw dialectwoordenboek, van de hand van oud-schepen Jules Lampole.

Volgens de auteur en zijn vrienden klinkt het Avelgems helemaal niet West-Vlaams, zeker niet Kortrijks, maar eerder Oost-Vlaams. "Het enige wat wij met het West-Vlaams gemeen hebben, dat is dat we skole zeggen, de sk. Wij zeggen: 'Ik blijve thuis', in Kortrijk zeggen ze: 'Ik bluvve tus'. Dat is totaal verschillend", zegt auteur Jules Lampole.

Jongerendialect

Germanist Jules Lampole schreef al eerder boeken over Avelgem. Over deze knoert van 450 bladzijden deed hij 4 jaar. Maar alle speciale woorden, uitspraken en uitdrukkingen staan er dan ook in. En het dialect leeft hier, ook bij de jongere generatie.

Het boek is te koop in de bibliotheek van Avelgem.