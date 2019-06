Nummer 1722 weer actief

Het nummer 1722 is bedoeld voor niet-dringende brandweerinterventies, en moet ervoor zorgen dat het nummer 112 gevrijwaard blijft voor mensen die in (levens)gevaar zijn.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert het nummer vanaf code geel. Het nummer was deze week ook al actief van dinsdag 10.00 uur tot en met donderdag 16.00 uur. In die periode kwamen er 10.498 oproepen binnen.

Het nummer 1722 permanent vanaf 2020

In de loop van 2020 zal de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 permanent gebruiken voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-dringende interventieoproepen via smartphone, computer of tablet te behandelen. Daarnaast zal er een lijst met concrete voorbeelden, die is ontwikkeld in samenwerking met de brandweer, worden verspreid.

Het is de bedoeling om de burger te helpen een onderscheid te maken tussen een noodsituatie die een oproep naar het nummer 112 vereist omdat deze situatie mogelijk een leven in gevaar brengt, en een niet-dringende situatie die geen levensbedreigend risico inhoudt en die kan worden afgehandeld via het nummer 1722, het e-loket of een private pechverhelpingsdienst.