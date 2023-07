Nummer 1722 actief voor storm- en waterschade

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België waarschuwt voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Zo blijven de lijnen van de andere hulpdiensten vrij voor dringende noodgevallen.

112 enkel in geval van mogelijk levensgevaar

De noodcentrales 112 en de brandweer geven altijd voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Zij bekijken de situatie per geval en bepalen wie het eerst verder geholpen moet worden.



Tijdens een storm of bij wateroverlast moeten ze veel aanvragen tegelijkertijd behandelen. De bedoeling van het e-loket 1722 en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen.



Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Bij een storm of bij wateroverlast bel je 112 enkel indien er mogelijk sprake is van levensgevaar.



Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.