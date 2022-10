Nucleaire NAVO-oefening ook boven Noordzee

De NAVO houdt elk jaar een training rond de afweer van nucleaire wapens. De oefening gebeurt vanop de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel. Maar ook boven de Noordzee zullen vliegtuigen oefenen, blijkt nu. Al is het maar de vraag of we daar aan land iets van zullen zien.

Jens Stoltenberg, topman bij de NAVO, zei vorige week aan internationale media dat de oefening niet gelinkt is aan de huidige dreiging, door de situatie tussen Rusland en Oekraïne.

De oefening vindt plaats tussen vandaag en donderdag. Zestig vliegtuigen uit veertien landen nemen deel. Bij zo’n oefening gebruiken ze geen echte kernwapens.