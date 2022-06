Nu ook met ecocheques naar zwembad van Kortrijk Weide

LAGO Kortrijk Weide is het eerste openbare zwemparadijs in België waar je vanaf nu ook met ecocheques kan betalen. De zwembadgroep probeert de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden door bijvoorbeeld zonnepanelen en het hergebruiken van zwembad- en regenwater.

Energiezuinige diepvriezers, isolerende rolluiken, een zonnewering, plantjes voor in je tuin of compostbakken: het zijn maar enkele van de vele producten die je met ecocheques kan kopen. Maar je kan er nu ook mee gaan zwemmen in Kortrijk. Dat was enkel mogelijk in enkele private subtropische zwembaden.

“Heel vaak weten mensen niet wat ze met hun ecocheques kunnen doen wanneer ze niks nieuws nodig hebben. Het is handig dat ze met ecocheques een extra betaalmiddel hebben wanneer ze ons complex in Kortrijk bezoeken”, zegt CEO Diether Thielemans.

Duurzaamste openbaar zwemparadijs

Vlaanderen telde begin juni 139 toeristische en recreatieve bedrijven, restaurants, logies, evenementenlocaties en attracties die bijzonder veel aandacht hebben voor het milieu. GoodPlanet, een organisatie die duurzame ontwikkeling ondersteunt, ​ heeft LAGO Kortrijk Weide als eerste openbare zwembadcomplex hun internationaal duurzaamheidslabel (Green Key) toegekend. ​Dat label krijg je niet zomaar, zo moet een toeristisch bedrijf voldoen aan 130 criteria. Sommige van die criteria zijn verplicht, zoals besparen op water, gas en minder afval produceren. Als je bijvoorbeeld zelf afvalwater zuivert of duurzame energie gebruikt, scoor je extra punten. (Lees verder onder de foto.)

Het zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide valt onder de categorie ‘attractie’. GoodPlanet bevestigt dat het complex het eerste openbare zwemparadijs is in ons land dat het duurzaamheidscertificaat krijgt. Ook de vestiging in Zwevegem krijgt binnenkort het Green Key-certificaat. Daar zal je dan net als in Kortrijk met ecocheques kunnen betalen voor een zwembeurt. De andere zwembadcomplexen van LAGO zitten in een voorbereidend traject.

"We proberen telkens beter te doen"

In het zwembadcomplex liggen er zonnepanelen op het dak en werken de douches met een timer waardoor er vijfmaal minder water verbruikt wordt. De verlichting boven het sportbad is aangepast zodat het energieverbruik beperkt wordt. Om de zwembaden proper te houden, gebruikt LAGO probiotische reinigingsproducten die voor 100 procent bestaan uit natuurlijke organismen.

Het regenwater wordt opgevangen, gefilterd en gebruikt om te poetsen. Nadat de warmte uit het zwembadwater is gerecupereerd, wordt het water gebruikt om onder meer urinoirs te spoelen. Om verdamping en warmteverlies te voorkomen lopen de recreatieve baden iedere nacht leeg en wordt het water in een buffer opgevangen.

"Dankzij onze zonnepanelen stoten we jaarlijks over al onze centra samen bijna 300 ton minder CO2 uit. Maar we proberen daarin telkens beter te doen. Zo bouwen we op dit moment in Bredene een klimaatneutraal zwembad waarbij we de CO2-uitstoot tot een maximum reduceren en gas volledig elimineren”, zegt Thielemans.