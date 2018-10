Nu ook klaproosbier

De Bier Butlers brouwden al de bieren Ardoois Blond en Witte Pater, eerst in hun garage en sinds een paar jaar in een loods en gelegenheidsbrouwerij. "We zetten in op speciale bieren, die je nergens anders vindt. We proberen proevers iets bij te brengen op vlak van geur en smaak. De inspiratie voor onze bieren halen we uit de streek." Dat blijkt ook bij de nieuwste creatie: Flanders Poppies, gebrouwen op basis van rode klaproosblaadjes. "Wij noemen het een bevrijdingsbier, omdat wij vooral het einde van de oorlog willen herdenken. Ardooie werd 100 jaar geleden bevrijd van de Duitse bezetter. De ingrediënten zijn heel lokaal: de typische poppy's uit de Westhoek en hop uit Poperinge. Daarom krijgen de bezoekers van bierfestival Poperinge de primeur om ons nieuw bier te proeven."

En volgens de Bier Butlers gaat het om een wereldprimeur. "Wij hebben geen enkel bier gevonden op basis van klaprozen. Het was ook een hele klus om gedroogde rode blaadjes te vinden in de groothandel. Daarom zijn we van plan om een klaprozenveld te laten aanleggen en de blaadjes zelf te drogen. Onze markt? Voorlopig vooral de Westhoek, maar ook België en export horen tot de mogelijkheden."

Het bier onderscheidt zich door zijn dieprode kleur en complex smaakpalet. "Het smaakt bloemachtig door de klaprozen en relatief hoppig, fruitig en kruidig. Sommigen smaken onder meer kruidnagel, vanille en banaan, maar vergis je niet: dit is geen fruitbier. De meeste proevers zijn verrast dat het helemaal anders smaakt dan het verwachtingspatroon, dat gecreëerd wordt door het rode uitzicht. Het bier heeft een relatief laag alcoholpercentage van 7 procent. Of we nu professionele brouwers willen worden? Laat het ons maar bij een hobby houden."

Nieuwe bieren uit vier landen

Op de 23ste editie van het Poperingse bierfestival bieden 25 brouwers uit Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België nu zaterdag en zondag een selectie van 100 bieren aan in de Maeke Blydezaal, die voor de gelegenheid omgebouwd is tot een gezellig bierdorp met houten vloer, ruim terras en luifel met sfeervolle verlichting. "De brouwers geven de bezoeker met veel plezier een woordje uitleg", klinkt het bij de organisatie. "Zoals altijd kunnen we uitpakken met nieuwe bieren, die de brouwers in primeur aan het publiek presenteren."