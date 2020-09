Nu ook kinderwensteam in West-Vlaanderen

Gisterenavond is een gloednieuw Kinderwensteam gelanceerd in West-Vlaanderen, in het Huis van het Kind in de Louisastraat in Oostende.

Er zal een (groeps)zorgprogramma en een spreekuur plaatsvinden, onder leiding van zorgcoördinator Charlot Crombez, psycho- en relatietherapeut en erkend kinderwensconsulent. Schrijver en scenarist Leander Verdievel is peter van het project in West-Vlaanderen.

Vanaf september worden wij een kinderwenshuis. Samen met @kinderwenswestvlaanderen bieden we een aanbod aan voor... Geplaatst door Huis van het Kind Oostende - Louisa op Donderdag 3 september 2020

Ongewilde kinderloosheid

September is de maand waarin de kinderen terug naar school gaan. Maar wat als je al zolang droomt van een kind en die droom gaat maar niet in vervulling? Eén op zes koppels wordt hiermee geconfronteerd. Ongewilde kinderloosheid en fertiliteitsbehandelingen hebben een enorme impact op diverse aspecten van het leven van wensouders. Het raakt alle aspecten van je leven, zoals het lichamelijk welbevinden, het zelfbeeld, de relatie en seksualiteit, sociale relaties en je werksituatie. De gevolgen op emotioneel vlak worden te vaak onderschat en krijgen te weinig aandacht in onze samenleving.

Schaduwverdriet

Heel veel wensouders dragen een verdriet met zich mee, dat door buitenstaanders niet altijd wordt gezien. Dit schaduwverdriet kan getriggerd worden door heel veel zaken, ook door de omgeving die zich vragen stelt: ‘Wanneer beginnen jullie aan kindjes?’ Wat de medisch-technologische aspecten van fertiliteitsbehandelingen betreft, speelt Vlaanderen een pioniersrol. De uitdaging bestaat er echter in de psychosociale omkadering op eenzelfde kwaliteitsniveau te brengen en zo bij te dragen tot een verhoogde levenskwaliteit van de wensouders.

Kinderwens West-Vlaanderen

Er leeft tegelijk een taboe om over de problematiek te praten. Bij Kinderwens West-Vlaanderen wil men de stilte doorbreken. Door lotgenoten samen te brengen, een plaats creëren waar men in alle vertrouwen kan spreken. Vanaf september start er dan ook nog een lotgenotenpraatgroep voor wensouders in een fertiliteitstraject.

Leander Verdievel is peter Kinderwens West-Vlaanderen

Leander Verdievel is schrijver en scenarist van de succesvolle fictiereeks Gevoel voor tumor, dat onder de meer de Prix Europa won voor beste Europese televisiereeks. In juni van dit jaar, verscheen zijn nieuwe boek ‘Het volgend jaar gezin’ waarin Leander open en eerlijk het onvruchtbare hindernissenparcours beschrijft dat hij samen met zijn vrouw heeft afgelegd. Tien jaar, zeventien IVF-pogingen en een lange adoptieprocedure waren nodig om de kinderdroom van Leander en Karen in vervulling te laten gaan.