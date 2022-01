Nu ook elektrische deelfietsen in Kortrijk

Kortrijk had al gewone fietsen, elektrische steps en wagens om te delen, nu komen daar ook elektrische fietsen bij. Dat doen ze omdat deelmobiliteit in de lift zit. Zo steeg het aantal unieke gebruikers van Blue Bike vorig jaar van 970 naar 1100.

Voor de nieuwe elektrische fietsen hebben nu al 200 fietsers ingetekend. De batterij zit onder het zadel. Als de de Bissegemse start-up via de app merkt dat die onder de dertig procent gaat, dan vervangt ze het zadel.

Hubs voor fietsen

Bestaande fietsenstallingen in de stad doen dienst als vaste ‘hubs’ waar de fietsen kunnen opgepikt en terug afgezet worden. Per rit betaalt de gebruiker 0,35 euro per minuut. Een abonnementsformule is ook mogelijk waarbij de gebruiker maandelijks tien of dertig euro betaalt en daarbij respectievelijk 20 of 60 minuten gratis rijdt en daarna slechts 0,25 euro per minuut betaalt.

De herverdeling gebeurt door een combinatie van incentives en lokale herverdelers. Er worden namelijk kortingen aangeboden voor een rit naar een zone waar weinig tot geen elektrische fietsen staan. Het platform genereert eveneens mobiliteitsdata die input en informatie aanlevert om het mobiliteitsbeleid af te stemmen op de noden van de fietsers. Het proefproject loopt tot 1 mei 2022.

"Dit proefproject met elektrische fietsen is nog een toevoeging aan het ruime aanbod van deelmobiliteit in onze stad. Zowel de Kortrijkzanen als bezoekers kunnen er gebruik van maken", zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.