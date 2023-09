Nu ook elektrische deelbakfietsen in Kortrijk

In Kortrijk kan je vanaf vandaag een elektrische deelbakfiets huren. Kortrijk is daarmee de eerste West-Vlaamse stad, en volgt steden zoals Gent, Antwerpen en Mechelen.

In totaal zijn er vijf deelbakfietsen, op vijf plaatsen. Het gaat om een type dat geschikt is om ook twee kinderen mee te nemen, en nog boodschappen. De deelbakfietsen krijgen een vaste stallingplaats. "De aankoop van een bakfiets is niet goedkoop, zeker als je er niet dagelijks nood aan hebt," zegt schepen van mobiliteit Axel Weydts. Voor wie slechts sporadisch gebruik wenst te maken van dit type fiets is dit een goeie oplossing. Ervaringen uit andere steden leren ons dat daar wel degelijk vraag naar is."