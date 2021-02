Nu ook audiogids in In Flanders Fields

Je kan het in Flanders Fields Museum in Ieper voortaan bezoeken met een audiogids.

Er is ook een nieuwe film over het wereldberoemde gedicht van John McCrae In Flanders Fields, waaraan het museum zijn naam ontleende. Met muziek van de Ieperse componist Maarten De Splenter. Verder ook nog twee nieuwe uniformen, gedragen door soldaten tijdens de oorlog. Een Australisch exemplaar en een uniform van een Belgische officier. Het museum heeft alles samen 400.000 euro geïnvesteerd.

Nog dit: het vernieuwde museum heeft er een goede krokusvakantie op zitten.