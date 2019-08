Nu al wijnoogst in Heuvelland

In Heuvelland is de oogst van de wijndruiven gestart. En dat is twee weken vroeger dan normaal.

De druiven beloven ook van goede kwaliteit te zijn. Da’s uiteraard te danken aan de warme zomer. Het is goed nieuws voor de wijndomeinen in Heuvelland die steeds meer aan populariteit winnen. Bij wijnproevers, maar ook bij toeristen.

Zelden zo vroeg

In de twaalf jaar dat het wijnbouwbedrijf Entre Deux Monts in Heuvelland bestaat is het nog maar de tweede keer dat de oogst zo vroeg valt. Ook voor de andere druivensoorten zal het midden september al kunnen in plaats van begin oktober. Een positief gevolg van de klimaatverandering. Al wil dat niet zeggen dat het nu altijd zo zal zijn.

Goed jaar

2019 belooft alvast een goed jaar te worden voor de wijn in het Heuvelland, met druiven die van goeie kwaliteit zijn. De jongste jaren winnen de wijnen uit deze streek alvast aan belang. In de horeca, maar ook steeds meer toeristen bezoeken de wijndomeinen. Hier bijvoorbeeld zijn er dat 10.000 per jaar.

Om een glaasje witte wijn te drinken van deze druiven, zal je nog moeten wachten tot in april. Bij Entre Deux Monts bottelen ze 110.000 flessen per jaar. Voor 60 % is dat mousserende wijn.