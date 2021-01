Nu al twee op de drie bewoners WZC Merkem besmet

De besmettingen in het WZC De Groene Verte in Merkem zijn verder opgelopen van 47 tot nu al 64 van de 90 bewoners.

Er zijn de voorbije week ook al 2 mensen overleden door corona. Vijf mensen liggen in het ziekenhuis. Bij de medewerkers zijn er ondertussen 36 van de 95 besmet.

Over een 10-tal dagen zal het labo-onderzoek moeten uitwijzen of het hier om de bekende of de gemuteerde variant van het COVID-9-virus gaat. De vaccinatiecampagne, die op de dag van de uitbraak zou starten, zal nu wellicht pas over enkele weken mogelijk zijn. Eerst moeten het WZC volledig COVID-vrij worden verklaard door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

