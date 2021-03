Nu al Speelstraten in Kortrijk

Speelstraten gaan in Kortrijk een weekje vroeger dan gepland van start. Zo helpt de stad om een veilige buitenspeelruimte te creëren want de meeste kinderen zijn nu al thuis.

De organisatoren van de 15 aangevraagde speelstraten krijgen de kans om nu al straten af te sluiten. De geldende coronamaatregelen moeten uiteraard strikt gevolgd worden. Zo mogen er maximum vier volwassenen samen als toezichter aanwezig zijn, met anderhalve meter afstand of mondmasker.

Veilig buiten spelen

De ouders zijn blij dat hun kinderen veilig buiten kunnen spelen op straat, want telewerken is verplicht. En het is handig dat andere ouders een oogje in het zeil houden. De woensdag na de paasvakantie is het Buitenspeeldag en dan kunnen de organiserende comités de speelstraat daar ook voor gebruiken.