Nu al meer boekingen voor vakanties aan onze kust

Aan de kust is meer dan 6 op 10 vakantielogies nu al geboekt, bij de appartementen ligt het aantal boekingen voor de maand juli en augustus nu al 10 procent hoger dan normaal. En ook in de Westhoek richten de vakantiewoningen en b&b’s al hun pijlen op de binnenlandse reiziger.

Eigenaars zelf in vakantiewoning?

Nieuw fenomeen is ook dat eigenaars van een vakantiewoning of huurappartement aan zee deze zomer meer voor zichzelf reserveren, zeker nu ze de paasvakantie moesten missen. Vraag is of de kust met zo’n 100.000 verhuurlogies die instroom van binnenlandse toeristen zal aankunnen.