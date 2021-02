Novy krijgt Van de Veldeprijs voor designproducten

De awards bekronen zinvolle, vernieuwende, functionele en duurzame designprojecten die een positieve impact hebben op de economie en de samenleving.

Novy begon destijds als een fietsenzaak, maar is intussen uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in design dampkappen en kookplaten. Innovatie is cruciaal in de groei en die is gelinkt aan maatschappelijke ontwikkelingen. CEO Carlos Wanzeele: "In eerste instantie heb je het feit dat keukens meer en meer geïntegreerd worden in de woonruimte. Dat heeft ons geïnspireerd om op het gebied van design innovatief te zijn. We hebben ook het feit van connectivity, het internet of things. Dat heeft ons geïnspireerd om te innoveren op het gebied van elektronica. Een laatste domein is de evolutie waarbij woonentiteiten kleiner worden en keukenapparaten multifunctioneler moeten zijn".

Corona

In de hoofdzetel in Kuurne werken 230 mensen, 10 procent van het personeel is dagelijks met innovatie bezig. Door de coronacrisis was het bedrijf vorig jaar twee weken dicht, maar ondanks alles zijn ze er toch in geslaagd om de omzet met 5 procent te doen stijgen. Marketingverantwoordelijke Olivier Lambert: "Na die dip hebben we een enorme stimulans gezien in de markt. We hebben gezien dat mensen hun budget dat gespendeerd wordt aan horeca en reizen, gebruikt heeft in de woning".

Novy heeft een jaaromzet van 80 miljoen euro, en ze hopen de komende vijf jaar te groeien naar 100 miljoen. Ze zijn ook actief in het buitenland, maar ze willen binnenkort ook in Polen en in Zwitserland een verkoopkantoor openen.