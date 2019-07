Notoire tafelschuimster daagt op voor vonnis in Kortrijk

Nadine W., de dakloze vrouw die al heel wat restaurantrekeningen aan de kust onbetaald achterliet, is woensdag opgedaagd om het vonnis te aanhoren in de rechtbank van Kortrijk.

De tafelschuimster werd al talloze keren bij verstek veroordeeld en zit sinds kort in de gevangenis. In totaal werd de tafelschuimster al tot 92 maanden cel veroordeeld, en daar komen nu nog eens 9 maanden effectieve celstraf bij, waarvan 6 maanden voor tafelschuimerij en 3 maanden voor winkeldiefstal. In het Kruidvat stal ze onder andere een tandenborstel, nagellak en een pak koekjes. Voor de diefstal kreeg ze een boete van 208 euro.

"Beklaagde moet hulp zoeken"

"De beklaagde is erg hardleers en beschouwt haar eerdere veroordelingen hooguit als een ongemak", zo zei de rechter woensdag. "Ze kan niet verdragen dat ze iets tekort komt, maar vergeet echter dat er gewerkt moet worden om zaken te verschaffen." Nadine W. aanhoorde het vonnis gelaten, maar reageerde wel toen de rechter zei dat ze hulp moet zoeken. Toen ze weggeleid werd door de agenten, mompelde ze dat ze dat niet mogen doen.

Enkele jaren in cel

De vrouw ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen. Zo kreeg ze de bijnaam 'de schrik van de kusthoreca'. De voorbije maanden dook ze ook op in Gent en Kortrijk. Doordat de beroepstermijn in een aantal zaken deze maand verliep, kon de politie haar aanhouden. Ze zal in principe minstens enkele jaren in de cel moeten blijven, want ze zal pas na een derde van haar straf aan de strafuitvoeringsrechtbank om haar voorwaardelijke vrijlating kunnen vragen.

Lees ook: