Nostalgische kersttram rijdt tussen De Panne en Koksijde

Aan het oude tramstation van De Panne staat dezer dagen een PCC26. Dit tramstel werd ooit gebouwd in La Brugeoise et Nivelle in Brugge en reed tussen 1970 en 1995 in Gent. Er zijn er maar drie meer over, en nog tot en met maandag rijdt hij fier rond aan de Westkust.

Voor Toerisme Transport Ontspanning Noordzee, een vereniging van tramfanaten, is de tramtocht een leuk initiatief om wat geld te verzamelen. De TTO, die oude trams restaureert en bewaart, draait namelijk volledig op vrijwilligerswerk.