Nostalgie: wereldster Tina Turner in Oostende

Zangeres Tina Turner is overleden op 83-jarige leeftijd. Wist je dat de wereldster ooit nog optrad in West-Vlaanderen? Paul Ambach - Boogie Boy- haalde Turner toen naar Oostende.

Dat gebeurde 36 jaar geleden in Oostende. Tina Turner stond toen op de affiche van het Belga Festival. Dat vond plaats op 24 juli 1987 in open lucht, op de luchthaven van Oostende.

Tina Turner trad op, samen met Terence Trent d’Arby, voor 25.000 muziekfans. Het Belga Festival was toen aan zijn derde editie toe. (lees verder onder de beelden van toen)

"In Oostende maakte ze 25.000 mensen zo gek als een achterdeur, maar ze bleef niet plakken", herinnert Ambach zich. Om de concurrentie met Werchter aan te gaan, organiseerde Boogie Boy het Belga Festival aan de luchthaven in Oostende. "Ze was toen al uitgegroeid van souldiva tot rockster", besluit Ambach. "Maar ze bleef niet plakken. Na het optreden is ze meteen naar Parijs of Londen gevlogen. Zo herken je professionele artiesten, ze gaan van a naar b en hebben als enige doel hun publiek gelukkig te maken."

In 1985 pakte het Belga Festival op de eerste editie uit met namen als ZZ Top, The Kinks en TC Matic voor zo’n 14.000 muziekfans. Het jaar nadien waren dat Rod Stewart en Gary Moore.

Queen of Rock ’n Roll

"Tina Turner, de 'Queen of Rock 'n Roll', is vredig overleden na een lang ziekbed in haar huis in Kusnacht bij Zürich, Zwitserland", klinkt het in een persbericht van haar woordvoerder."De wereld verliest met haar een muzieklegende en een rolmodel."

"Met haar muziek en haar eindeloze passie voor het leven heeft ze miljoenen fans over de hele wereld betoverd en de sterren van morgen geïnspireerd", voegde de verklaring eraan toe op haar officiële account.

De in de Verenigde Staten geboren ster, die intussen de Zwitserse nationaliteit had, was een van de meest geliefde vrouwelijke rockzangeressen, bekend om haar charisma en tal van hits.