Nostalgie Beach verhuist naar Nieuwpoort

Tot nu toe vond het festival in Middelkerke plaats. Voor 2020 werd een indrukwekkende affiche voorgesteld met o.a. Ronan Keating, The Stranglers, The Troggs, Level 42, Anouk, Bart Peeters, Clouseau enz. Maar corona besliste daar anders over.

Bijna 10.000 fans kochten voor de lockdown al hun tickets voor één of beide festivaldagen. Die tickets zijn nog steeds geldig. Uiteraard zal het Nostalgie Beach Festival volledig coronaproof doorgaan volgens de regels die op dat moment gelden. Alle informatie daarover en over de line up kun je volgen op www.beachfestival.be. De line up van de editie 2021 zal nagenoeg identiek is aan de aangekondigde artiesten van vorige zomer.