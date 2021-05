Nostalgie Beach Nieuwpoort verplaatst naar 2022

Net zoals veel andere festivals wordt de Nostalgie Beach-editie van deze zomer in Nieuwpoort verplaatst naar volgend jaar.

"We hebben de voorbije week alle mogelijkheden gewikt en gewogen. Onze eerste prioriteit is om een zo veilig en aangenaam mogelijk festival te organiseren voor onze festivalgangers. Door de aanhoudende crisis zijn er te veel factoren die een zorgeloos festivalweekend in gedrang brengen," luidt het bij de organisatie. De nieuwe data zijn gekend, dat worden zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2022.

Nostalgie blijft aanwezig in Nieuwpoort

Schepen voor Toerisme, Ann Gheeraert: “Het festival kan deze zomer jammer genoeg niet plaatsvinden maar toch trekt Nostalgie volop de kaart van Nieuwpoort tijdens de zomervakantie. We worden niet alleen gaststad van hun Nostalgie Beach Radio 3 weken op onze Zeedijk, daarnaast is er vanaf juni ook de Nostalgie Walk On Sunshine Instagram-route langsheen originele selfiespots gelinkt aan de grootste Nostalgie classics.” Wie al tickets gekocht heeft kan die volgend jaar gebruiken.