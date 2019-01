Norovirus in woonzorgcentrum in Ruddervoorde

Het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is getroffen door een uitbraak van het norovirus.

Het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde is getroffen door een uitbraak van het norovirus. Voorlopig zijn maar een drietal bewoners ziek, maar het WZC neemt de nodige voorzorgsmaatregelen. Dat meldt burgemeester Jan de Keyser (CD&V) van Oostkamp en is bevestigd aan onze redactie.

Woensdag was er nog melding van een uitbraak in Stokkem, donderdag komen er berichten vanuit de andere kant van Vlaanderen over een uitbraak van het norovirus. Ook het woonzorgcentrum Ter Luchte in Oostkamp wordt geplaagd door het virus. "Alles wordt natuurlijk in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen", aldus burgemeester de Keyser. Dat gebeurt in nauw overleg met de raadgevende arts en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voorlopig zijn er drie bewoners ziek. De families zijn ondertussen op de hoogte gesteld.

Maatregelen tegen besmetting

Er worden bijkomende maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. De bewoners moet de komende dagen onder meer in hun kamer blijven. Ter Luchte heeft een capaciteit van 92 bedden. Er wordt gewerkt met wegwerpschorten en er wordt nauwgelet toegezien op ontsmetting. Bezoek mag nog maar ook bezoekers moeten bepaalde richtlijnen volgen. WZC Ter Luchte raadt aan om een bezoekje uit te stellen naar een later tijdstip.

Twee jaar geleden was er ook al een uitbraak van het norovirus in hetzelfde woonzorgcentrum in Ruddervoorde.

Het norovirus kan buikgriep veroorzaken en is besmettelijk.

Lees ook: