Norovirus boosdoener van zieke leerlingen in Oostende

Dat zegt het FAVV na onderzoek naar de bron van de klachten. De leerlingen hadden allen een broodje gegeten van dezelfde broodjeszaak. Bij de betrokken leverancier werden intussen alle nodige maatregelen genomen om de uitbraak te stoppen.

Begin december werden maar liefst 71 leerlingen van het atheneum Pegasus in Oostende ziek. De leerlingen hadden vooral klachten als braken, buikpijn en koorts. Het FAVV startte samen met Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het nationaal referentielaboratorium Sciensano een onderzoek naar de oorzaak van de uitbraak. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het Norovirus de bron is van de voedselvergiftiging. Het Norovirus is een virus dat bij mensen maag- of darmontstekingen kan veroorzaken. Het wordt meestal doorgegeven via voeding of besmet water.

"Opgelost"

Het FAVV onderzocht daarvoor etensresten van belegde broodjes die de leerlingen hadden gegeten. Ook bij de leveranciers van de broodjes werden stalen genomen. In de rauwkost werd daarbij het norovirus teruggevonden. Om de uitbraak te stoppen hebben het FAVV en het Agentschap Zorg en Gezondheid onmiddellijk maatregelen genomen bij de school en de leverancier. Zo moeten de ruimten en tafels waar consumptie plaatsvindt goed worden gedesinfecteerd, net als de toiletten. De medewerkers van de school en de leerlingen werd gevraagd om bijzondere aandacht besteden aan de handhygiëne. Alle zieke leerlingen werden verzocht om thuis uit te zieken. "Ouders kunnen gerust zijn, het incident is opgelost en het FAVV blijft de situatie nauwgezet opvolgen", zegt Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV.

