De kinderen en leerkrachten die vorige week ziek zijn geworden bij Sport Vlaanderen in Blankenberge, waren getroffen door het norovirus. Dat blijkt uit stalen die zijn onderzocht.

34 kinderen en leerkrachten waren vorige week ziek geworden tijdens zeeklas, één leerkracht belandde zelfs in het ziekenhuis. Om niets uit te sluiten is het Federaal Voedselagentschap stalen komen nemen van de maaltijden, nu blijkt dat ze getroffen waren door het norovirus. Dat veroorzaakt onder andere hevige diarree. Op twee leerkrachten na is iedereen weer naar school. Sport Vlaanderen heeft haar keuken en andere ruimtes extra ontsmet.

