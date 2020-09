Noorse zalmkweker doet mega investering in Oostende

Het Noorse bedrijf Columbi Salmon, dat gespecialiseerd is in het kweken van zalm, opent een productievestiging op het industrieterrein Plassendale 1 in Oostende.

Daarvoor investeert het 150 miljoen euro goed voor 80 tot 100 nieuwe jobs. Op het dertien hectare groot terrein zal Columbi Salmon Atlantische zalm kweken in tanks die op het land staan. Het wordt de grootste Atlantische zalmkwekerij ‘on shore’ in Europa. In 2023 willen ze volledig operationeel zijn en jaarlijks 15.000 ton Atlantische zalm kweken. Anders Hagen, CEO Columbi Salmon: “Wij kozen de haven van Oostende omdat zij onze businessnoden onmiddellijk begrepen. Ze hebben snel geanticipeerd en een adequate oplossing voorgesteld. Deze perfecte locatie komt voor ons perfect op tijd.”

Positieve kentering voor haven

“Met de komst van Columbi Salmon zullen 80 tot 100 directe jobs en zo’n 100 indirecte jobs gecreëerd worden in Oostende. Het feit dat Columbi Salmon focust op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van de zalmproductie ligt volledig in lijn met onze toekomstvisie,” zegt Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende. “Nu ook de Marine haar mijnenbestrijdingsactiviteiten uitbreidt in Oostende kunnen we van een verdere positieve kentering van de haven spreken“.

Ecologie

De oprichters hebben ervaring in marine technologie en in de financiële sector. Door dichter bij de consumptiemarkt te produceren, vermindert de CO2-uitstoot drastisch. De visafvalstroom zal ook gebruikt voor de productie van biogas. Dat biogas in combinatie met zonne-energie zal 35% van de elektriciteitsvraag van het bedrijf dekken. Er wordt ook een aquaponic systeem uitgerold met een combinatie van hydrocultuur en aquacultuur.