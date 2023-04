Noordzeetop: Spotters volgen landing regeringsvliegtuigen in Oostende

Een politiehelikopter hield de omgeving vanuit de lucht in de gaten. De weg naast de luchthaven was afgesloten, en ook spotters waren niet welkom. Maar enkelen vonden toch een mooi plekje om de landing van regeringsvliegtuigen te volgen.

"Veel veiligheid, weinig spotters omdat het vooraf was aangekondigd dat de luchthaven niet goed bereikbaar zou zijn. Maar hier kunnen we toch op een plekje kijken in alle veiligheid", klinkt het.

