Noordzeechef trakteert bemanning op kerstdiner

De beloning was een gastronomisch dineetje aan boord gekookt en opgediend voor wie dit jaar het meeste zwerfvuil aan wal bracht. Het vuil dat de bemanning van de OOSTENDE 231 in de netten vond werd in grote zakken verzameld. Want alle zwerfvuil dat je nu binnenbrengt zit straks op zee niet meer in je netten. Vorig jaar haalden 44 Belgische vissersschepen zo’n twee ton afval uit de Noordzee.

Jaarlijks wordt in de Noordzee zo’n 20.000 ton afval gedumpt. Drie vierde van deze vracht bestaat uit plastics.