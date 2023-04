Noordzeeaquarium wordt hippe horecazaak

Het oude Noordzeeaquarium in Oostende, op de Visserskaai, krijgt een nieuwe toekomst. De stad Oostende geeft het pand voortaan in concessie. De nieuwe uitbater wil de historische garnaalmijn omtoveren tot een hippe horecazaak.

De garnaalmijn met de uitzonderlijke ligging op de Oostendse Visserskaai, net naast de vistrap, dateert al van 1958. In Oostende is het vreemde gebouwtje vooral bekend als oud Noordzeeaquarium. Na jarenlange verwaarlozing gaan ze het nu opknappen. Filip Jans, toekomstige uitbater: "Ja, ik denk dat deze plek absoluut iets mooi moet worden. Dat is een heel mooi gebouw en een heel mooie locatie met een toffe cultuur er binnenin."

Binnen zie je nog de restanten. Het fijne aquarium van weleer ging 4 jaar geleden dicht omdat het niet meer in orde was. Oostende geeft het pand nu voor een symbolische euro 10 jaar in concessie. Er zijn wel flinke investeringen nodig. De verbouwing en renovatie zal 1 jaar duren en ruim 600.000 euro kosten. Er komt een moderne horecazaak waar je zeker vis- en garnaalgerechten kunt krijgen. Het moet ook een ontmoetingsplaats worden met een lange toog.

Burgemeester Bart Tommelein: “Het Noordzeeaquarium is gelegen op een zeer belangrijke locatie. Met zicht op de Vistrap en op amper 80 meter van Oostendse vissersschepen die dagverse vis aanleveren, kan ik me geen betere locatie voorstellen voor dit culinaire project. Met deze ‘Garnaalmijn’ kunnen we iedereen laten kennismaken met ons culinaire erfgoed: de grijze garnaal.”

