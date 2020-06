We krijgen tropisch weer vanaf morgen en dan is een frisse duik in ons Noordzeewater om wat af te koelen zeer verleidelijk.

Maar vergis je niet. Aan de kust is het in principe verboden te zwemmen omdat er nog geen redders paraat staan. Dat zijn ze pas vanaf dit weekend, vanaf 27 juni dus. Omwille van de stroming kan een zwempartijtje in zee verraderlijk zijn en dus is het beter om geen risico's te lopen. Pootjebaden mag dus, zwemmen nog niet. Wie dat wel doet riskeert een boete.