Een mooi gebaar bij de Noordzee Vliegclub in Oostende. 72 medewerkers van de Oostendse ziekenhuizen kregen een vlucht aangeboden als dank voor de goeie zorgen tijdens de coronaperiode.

De zorgwerknemers zijn dankbaar, vooral ook omdat er nog aandacht blijft voor hun werk want het blijft moeilijk in de zorg. Zeker nu de cijfers weer stijgen, klinkt het. (lees verder onder de foto)

Meer dan 300 werknemers hadden interesse in een vluchtje, maar slechts een zeventigtal had geluk. Zij mochten voor veertig minuten de lucht in.