Noordoproep voor zinkend bootje met vluchtelingen, maar ze mogen doorvaren

De brandweer zette een hulppost op in Koksijde-Sint-Idesbald. Ook een reddingsheli NH-90 van de basis Koksijde steeg op. Bleek dat het bootje zich eigenlijk in Franse wateren bevond en het eigenlijk niet in nood verkeerde. De operatie werd dan ook na een tijdje afgeblazen als bleek dat er geen mensen in nood verkeerden. Hen uit het bootje halen, zou trouwens gevaarlijker zijn dan hen te laten doorvaren.

De scheepvaartpolitie volgde het bootje wel vanop afstand. De Britse autoriteiten werden intussen verwittigd. De vluchtelingen zullen dus allicht opgepakt worden als ze in Engeland toekomen.