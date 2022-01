Nooit gezien: appartementen aan de kust 11% duurder

De stijging van de kostprijs heeft te maken met vraag en aanbod. De registratierechten zijn sinds 1 januari toegenomen voor een tweede woning waardoor er in 2021 nog snel is beslist. Ook door corona hebben meer mensen de charme van onze kust ontdekt.

Johan Krijgsman, CEO ERA: “Als je weet dat een appartement in bijvoorbeeld Nieuwpoort al gemakkelijk zo’n 400.000 euro kost, is een stijging van 11 procent natuurlijk niet te onderschatten. Onze kust wint dus sterk aan populariteit, een effect dat door corona een duidelijke duw in de rug kreeg. Want we gaan meer op vakantie in eigen land, waardoor een tweede verblijf aan zee nu extra aantrekkelijk geworden is. Bovendien zit je ook met de verhoging van de registratierechten op tweede woningen, die nu net in voege is gegaan. Er zijn dus veel tweedeverblijvers die koste wat kost nog voor 1 januari hun aankoop wilden doen, waardoor de vraag steeg terwijl het aanbod ongeveer gelijk bleef. Dan is een sterke prijsstijging een logisch gevolg.”

Centrumsteden

Daarnaast stijgen de woningprijzen in Vlaanderen met ongeveer 8,5 procent. In de centrumsteden is er voor het eerst in vijf jaar een tragere stijging van zo’n 7 procent. Leuven blijft de duurste centrumstad van Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen en Brugge. Over de hele periode van 2005 tot 2021, betaalde je voor een woning in Leuven gemiddeld 7 procent meer dan voor een gelijkaardige woning in Antwerpen. In Brugge kom je dan weer 4 procent goedkoper uit dan in Antwerpen. Genk bengelt achteraan de lijst met centrumsteden, maar liefst zo’n 33 procent goedkoper dan Antwerpen.